الأسير الفلسطيني أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام بسجون الإحتلال

العالم- فلسطين

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن “الأسير المضرب عن الطعام منذ 129 يوما، هشام أبو هواش فقد القدرة على الكلام والحركة”.

وكانت زوجة الأسير قد قالت في وقت سابق إن “وضع الأسير هشام الصحي بالغ الخطورة ويرفض اجراء أي نوع من الفحوصات”، وأضافت أن “الأسير هشام كان على كرسي متحرك والآن هو على سرير ويعاني من تدهور شديد على صحته وفقدان الذاكرة لساعات ولا يستطيع الكلام”.

يُشار إلى أن أبو هواش أعتقل في الـ27 من شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، وحوّلته سلطات الإحتلال الاسرائيلي إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور.