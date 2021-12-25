تركيا وقطر تتوصلان إلى اتفاق مع طالبان لتشغيل مطار كابول

العالم-تركيا

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، نقلاً عن مصادرها بأن الطرفان أجريا مفاوضات "مثمرة وفعالة" اتفقا خلالها على تشكيل مجموعات فنية للعمل على تفاصيل العمليات في الأيام المقبلة.

وقالت المصادر : "اتفقت الدوحة وأنقرة على تشغيل مطار كابول الدولي بشكل مشترك".

يشار إلى أن الوفد التركي القطري يزور كابول لمواصلة العمل المشترك.

ويحظى مطار "حامد كرزاي الدولي" في العاصمة الأفغانية بأهمية خاصة لكونه الرابط الجوي الرئيسي لدولة أفغانستان التي لا تطل على بحار، في العالم.

وكانت حركة طالبان قد أطاحت بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس/ آب الماضي، وأعلنت حكومة مؤقتة تسعى إلى إعادة الاستقرار.

لكن حكومة طالبان لا تزال تواجه عقوبات دولية وهجمات دامية ينفذها تنظيم "داعش"، بينما تسبب تغير المناخ في زيادة الجفاف وجعله أكثر تكرارا في البلاد.