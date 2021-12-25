موجة غضب عارمة لقرار الكاظمي بازالة جدارية الشهيد المهندس

العالم- خاص بالعالم

الحشودٌ الغاضبة احتشدت في ساحة الفردوس لمنعِ إنزال صورة الشهيد المهندس، مرددة شعاراتٍ تُطالب رئيسَ الوزراء المنتهية ولايتُه مصطفى الكاظمي بان يلتزم حدوده، بحسبِ تعبيرِها.



وأفادت مصادرُ اعلامية محلية أنّ قواتِ الامن قطعت الطرق المؤدية الى ساحة الفردوس بالكامل، مؤكدةً أنّ الكاظمي أصدرَ قرارَ رفعِ الجدارية بضغوطٍ اميركية.

وتحملُ جدارية الشهيد القائد ابو مهدي المهندس، شعار يتوعد باخراج الجيش الاميركي من البلاد.

مصدر مطلع افاد بان قوة امنية كبيرة كانت توجهت الى الساحة لانزال الصورة، محذرا من العواقب الوخيمة لانزالها.

قرار الحكومة شهد ردود افعال واسعة لقوى سياسية وحزبية واكاديمية ودينية.

ويأتي قرار انزال جدارية الشهيد المهندس بعد ايام قليلة على قرار مماثل لامانة بغداد، بمنع اقامة نصب تذكاري لشهداء النصر الشهيدين سليماني والمهندس في مكان اغتيالهما قرب المطار من قبل الطائرات الامريكية، الامر الذي ادى الى موجة غضب عارمة مستنكرة ومنددة بالقرار.

ورأى المحتجون ان القرار جاء ايضا بضغوط امريكية، وطالب المحتجون بوضع حد لهذه الضغوط التي تشكل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية وتحاول طمس التاريخ والهوية لهذين القائدين العظيمين.