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صنعاء تعلن استهداف مواقع "هامة وحساسة جدا" بالسعودية

صنعاء تعلن استهداف مواقع
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، استهداف مواقع "هامة وحساسة جدا" في جيزان بالسعودية بثلاثة صواريخ بالستية متطورة وعالية الدقة، مؤكدة أن الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم وتصعيد العدوان السعودي الأمريكي وحصاره على اليمن.

العالم - اليمن

وقال المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع" في بيان مقتضب: "تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من دك مواقع هامة وحساسة جدا للعدو السعودي في جيزان بثلاثة صواريخ باليستية ذات دقة عالية وتقنية متطورة وأصابت أهدافها بحمد الله".

وأضاف: "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم وتصعيد العدوان السعودي الأمريكي وحصاره على بلدنا".

وأكمل العميد سريع: "نعد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما تمادى واستمر في غيه وعدوانه وجرائمه".

وكان طيران العدوان السعودي، قد شن مساء أمس الجمعة، سلسلة غارات على محافظة المحويت، تسببت بسقوط شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء واطفال.

وذكرت مصادر محلية أن طيران تحالف العدوان السعودي شن ثلاث غارات على مبنى إدارة الإنشاءات التابعة لمؤسسة الاتصالات بالمحافظة، ما أدى إلى استشهاد رجل وامرأة وطفلها وإصابة سبعة آخرين بينهم أطفال ونساء.

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