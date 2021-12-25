شاهد: تسونامي متحور يقلب العالم رأساً على عقب

العالم- خاص بالعالم

القرارُ جاء بمناسبةِ عُطلةِ أعيادِ الميلاد لهذا العام حيث ألغت الشركات أكثرَ من اربعةِ الاف وخمسِمئةِ رحلةٍ جوية بعدَ أنْ أدت موجةٌ متزايدة من إصابات كوفيد-تسعةَ عشر مدفوعة بمتحور أوميكرون إلى زيادةِ المخاوف مع المشقةِ على المسافرين في قضاءِ العُطْلات.

آخرُ التطورات التي يشهدُها العالم في مواجهةِ المتحور الجديد،كان من الولاياتِ المتحدة التي رفعت حظْرَ السفرِ المفروض على عدةِ دول في جنوبِ القارة الإفريقية اعتباراً من الأسبوعِ المقبل، بعد أنْ كانت فرضت مع دولٍ حولَ العالم قيوداً على السفر على دولٍ في جنوبِ القارة الإفريقية حيث مصدرُ المتحوّر.

وانتقدت منظمةُ الصحة العالمية والأممُ المتحدة حظْرَ السفرِ هذا، في حين اعتبرَ مسؤولون في جنوبِ إفريقيا أنهم يُعاقَبون لكشْفِهم عن المتحورة بشفافية.

متحورُ أوميكرون يمثلُ ما يَقربُ من ثلاثةِ أرباع الإصابات في الولاياتِ المتحدة حالياً، ويصلُ إلى تسعين في المئة في بعضِ المناطق مثل الساحلِ الشرقي، وسجلت البرازيل مئةً وأربعاً وستين حالةَ وفاة يومَ الجمعة.

اوروبيا، اعلنَ معهدُ روبرت كوخ الالماني للأمراضِ المُعدية عن ارتفاعِ عددِ الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى أكثرَ من ستةِ ملايين في المانيا، كذلك سجلت ارقاماً قياسيةً في فرنسا.

وفي آسيا سجلت الصين مئةً وأربعين إصابةً جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وقالت اللجنةُ الوطنية للصحة إنّ الإصاباتِ الجديدة انتقلت إليها من عدوى محلية.

أما الهند فقد أعلنت عن ارتفاعِ مُجملِ الإصابات إلى قرابةِ خمسةٍ وثلاثين مليون اصابة. ولم تَخلُ القارةُ الإفريقية مصدرُ المتحور، من هذه الارتفاعات حيث سجلت مصر اكثرَ من ثمانِمئةِ اصابة ونحوَ اربعين وفاة.