مصادر عراقية: إصابة عدد من الزوار الايرانيين بحادث سير قرب النجف

العالم-العراق

واضاف نقلا عن مصدر دون تسميته، إن "حادث سير وقع على الطريق الرابط بين قضاء الشامية التابع لمحافظة الديوانية وبين محافظة النجف".

وأضاف المصدر، أن "الحادث أسفر عن إصابة 14 شخصاً، بينهم زائرون إيرانيون".

كما افاد موقع "شفق نيوز" عن اصابة عدد من الأشخاص بينهم زوار إيرانيون بحادث مروري وقع صباح اليوم السبت قرب مدينة النجف.

وقال شفق نيوز نقلا عن مصدر في مديرية الدفاع المدني، إن حادثا مروريا وقع على طريق الشامية - النجف مما أدى الى اصابة 14 شخصا بينهم إيرانيون كانوا في الطريق لزيارة مرقد الامام علي بن أبي طالب عليه السلام.