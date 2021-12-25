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حماس تدعو للالتحام مع أهالي برقة لصد اعتداءات المستوطنين

حماس تدعو للالتحام مع أهالي برقة لصد اعتداءات المستوطنين
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت، أبناء الشعب الفلسطيني، إلى الالتحام مع أهالي برقة جنوب غرب نابلس، ضد اعتداءات المستوطنين الصهاينة.

العالم- فلسطين

وطالب الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي، بـ"تصعيد المقاومة بأشكالها كافة؛ لحماية مقدرات شعبنا، والتصدي لجرائم المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية".

وأشاد القانوع بتصدي أهالي قرية برقة "الثائرين" لقطعان المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الشارع الرئيس بين محافظتي نابلس وجنين شمال الضفة الغربية المحتلة؛ استعداداً لمسيرة ليلية يعتزم المستوطنون تنظيمها باتجاه مستوطنة "حومش".

جاء ذلك وسط دعوات شعبية وفصائلية لـ"يوم نفير وغضب شعبي كبير" في بلدة برقة شمال غرب نابلس للتصدي للمستوطنين وصد اعتداءاتهم المتوقعة.

وكان آلاف المستوطنين قد نظموا -الخميس الماضي- مسيرة إلى مستوطنة "حومش"، وشنّوا عدة هجمات واعتداءات على المنازل والممتلكات ببلدة برقة.

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حماس تدعو للالتحام مع أهالي برقة لصد اعتداءات المستوطنين