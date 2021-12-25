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الدفاعات اليمنية تسقط طائرة استطلاع مسيرة أمريكية الصنع

الدفاعات اليمنية تسقط طائرة استطلاع مسيرة أمريكية الصنع
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إسقاطها طائرة استطلاع مسيرة أمريكية الصنع في أجواء محافظة الجوف شمال البلاد.

العالم - اليمن

وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، في بيان نشره اليوم السبت على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أن دفاعاتنا الجوية أسقطت "بسلاح مناسب" طائرة تجسس أمريكية الصنع من نوع "سكان إيغل".

وأوضح سريع أن الحادث حصل مساء أمس الجمعة، أثناء قيام الطائرة بـ"أعمال عدائية في أجواء منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف".

هذا واعلن يحيي السريع في وقت سابق من اليوم في بيان عن استهداف مواقع "هامة وحساسة جدا" في جيزان بالسعودية بثلاثة صواريخ بالستية متطورة وعالية الدقة، مؤكدة أن الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم وتصعيد العدوان السعودي الأمريكي وحصاره على اليمن.

وقال المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية: "تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من دك مواقع هامة وحساسة جدا للعدو السعودي في جيزان بثلاثة صواريخ باليستية ذات دقة عالية وتقنية متطورة وأصابت أهدافها بحمد الله".

وأضاف: "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم وتصعيد العدوان السعودي الأمريكي وحصاره على بلدنا".

وأكمل العميد سريع: "نعد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما تمادى واستمر في غيه وعدوانه وجرائمه".

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