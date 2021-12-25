السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١
٠٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

عشرات القتلى بمعارك بين القوات الإفريقية المشتركة ومتشددين في تشاد

عشرات القتلى بمعارك بين القوات الإفريقية المشتركة ومتشددين في تشاد
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكدت القوة الإفريقية المشتركة المنتشرة في حوض بحرية تشاد سقوط نحو 30 قتيلا على الأقل من الجانبين جراء اشتباكات مع متشددين في المنطقة.

العالم - أفريقيا

وأعلنت "قوة المهام المشتركة متعددة الجنسية" (MNJTF) التي تضم عسكريين من نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد، أمس الجمعة، وفقا لوكالة "فرانس برس"، عن تنفيذها عملية "ناجحة" استمرت ثلاثة أيام في الجانب النيجيري من الحدود، بإسناد جوي وفرته قوات من النيجر ونيجيريا وبـ"دعم حاسم من الشركاء الأمريكيين".

وأوضحت القوة أن المرحلة الأولى من العملية انطلقت في منطقة مالام فاتوري والثانية في مناطق أريغي وجاشيغر وأساغا وكاماغونما.

وذكرت القوة أن القوات المشتركة خلال العملية التي انتهت الثلاثاء الماضي قضت على 22 متشددا على الأقل ودمرت أربع مركبات ودرجات نارية، وصادرت بنادق هجومية من طراز "كلاشنيكوف"، بالإضافة إلى تدميرها مواقع مدفعية موجهة صوب مدينة ديفا بجنوب شرق النيجر.

في المقابل، أقرت القوة المشتركة بمقتل ستة من عناصرها (وهم أربعة جنود نيجيريين واثنان آخران من النيجر) وإصابة 23 آخرين بجروح طفيفة خلال العملية.

تصنيف :

روابط ذات صلة

مالي تعلن عن خطة لنشر ألف جندي إضافي من تشاد في أراضيها

وزير خارجية تشاد: نتطلع إلى تدريب قوات حفظ السلام في روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: هدوء غزة نارٌ تحت الرماد ينذر بعام ساخن للاحتلال

ليالي طهران عشية بداية العام الميلادي الجديد

تواصل عمليات التسوية في ريف دير الزور

عشرات القتلى بمعارك بين القوات الإفريقية المشتركة ومتشددين في تشاد

الأغوار: مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام والاحتلال يعتقل 5 منهم

توتر مستمر في سجون الاحتلال ومواصلة عزل عدد من الأسرى