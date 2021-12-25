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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مساعد الخارجية العمانية خليفة الحارثي يؤكد استعداد بلاده للاسراع بحل الازمة اليمنية ويعلن ترحيبها بتسوية مشاكل المنطقة عبر الحوار
أمير عبداللهيان يعبر عن امله بان يتم إنهاء الازمة اليمنية بالتعاون بين دول المنطقة لاسيما بين ايران وعمان
عبداللهيان يؤكد التزام ايران بالحوار لتسوية المشاكل الاقليمية معلنا استعداد طهران للتفاوض مع دول المنطقة لتنمية العلاقات الثنائية
وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يؤكد للضيف العماني ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية بين طهران ومسقط
وزير الخارجية الايراني يستقبل مساعد وزير الخارجية العماني معتبرا تنمية العلاقات مع الجوار من اولويات سياسة ايران حيث تحظى عمان بمكانة خاصة
أ ف ب: قوات الأمن السودانية تتصدى بالغاز المسيل للدموع للمتظاهرين الرافضين للسلطة العسكرية في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم
أ ف ب: صاروخ "أريان 5" يضع بنجاح التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" في مسار مداره النهائي
القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط الدفاعات الجوية لطائرة تجسسية نوع "سكان إيغل" أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء اليتمة بالجوف
العميد يحيى سريع: القوة الصاروخية تستهدف مواقع هامة جدا في جيزان بثلاثة صواريخ باليستية
العميد يحيى سريع: هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره لليمن ونعد السعودية بعمليات موجعة ومؤلمة طالما استمر عدوانه
وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يؤكد للضيف العماني ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية بين طهران ومسقط
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش
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