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عبداللهيان يؤكد التزام ايران بالحوار لتسوية المشاكل الاقليمية معلنا استعداد طهران للتفاوض مع دول المنطقة لتنمية العلاقات الثنائية

السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

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