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أمير عبداللهيان: تحسين وتعزيز العلاقات مع الجيران من أولويات سياستنا الخارجية

أمير عبداللهيان: تحسين وتعزيز العلاقات مع الجيران من أولويات سياستنا الخارجية
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، ان تحسين وتعزيز العلاقات مع الجيران من أولويات السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية.

العالم - ايران

وخلال استقبال وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة الحارثي الذي يزور طهران للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للاستشارات الاستراتيجية، اكد وزير الخارجية الإيراني ان تحسين وتعزيز العلاقات مع الجيران من أولويات السياسة الخارجية لحكومة السيد الرئيسي، وفي هذا الشأن، شدد على المكانة الخاص لسلطنة عمان بين دول الجوار.

وأكد أمير عبد اللهيان خلال هذا اللقاء على ضرورة سعي الجانبين لرفع مستوى حجم العلاقات التجارية بين البلدين الى مستوى العلاقات الودية بين البلدين.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية ملتزمة بالحوار وتبني الحلول السياسية لحل المشاكل الثنائية والإقليمية، واعلن استعداد ايران للحوار مع دول المنطقة من أجل تحسين العلاقات الثنائية.

وأعرب أمير عبد اللهيان عن أمله في أن تتوفر الأرضية اللازمة لإنهاء الأزمة في اليمن بجهود جميع دول المنطقة وخاصة إيران وعمان.

بدوره أعرب وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية عن أمله في أن تنتهي الأزمة اليمنية في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن بلاده ترحب وتدعم السبل السلمية والتفاوض للحد من المشاكل الإقليمية.

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