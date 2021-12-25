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رئيسي یتوعد برد حاسم وشامل على اي تحرك عدائي

رئيسي یتوعد برد حاسم وشامل على اي تحرك عدائي
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

توعد الرئيس الايراني اية الله ابراهيم رئيسي اليوم السبت برد شامل وواسع وحازم على أي تحرك عدواني ضد ايران وأمنها القومي .

العالم - ايران

وثمن رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" ، جهود الحرس الثوري وقواته المشاركة في مناورات الرسول الاعظم (ص) – 17؛ مؤكدا ان اي تحرك عدائي من جانب الاعداء سيواجه ردا حازما من قبل القوات المسلحة الايرانية يؤدي الى تغيير المعادلات الاستراتيجية في المنطقة.

وهنأ "اية الله رئيسي" في تصريح له اليوم السبت، لمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)؛ قائلا : ان النبي عيسى (ع) حمل راية الصمود بوجه الظلم والمتغطرسين؛ وهذا درس كبير يتعين علينا جميعا التعلم منه .

كما اشاد بتضحيات حرس الثورة الاسلامية في سياق الدفاع عن امن الشعب الايراني وسائر شعوب المنطقة.

ونوه رئيس الجمهورية، بمناورات الرسول الاعظم (ص) لنسختها السابعة عشرة والتي نفذتها القوات المشتركة بالحرس الثوري؛ واصفا اياها بانها مؤشر واضح على اقتدار وارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدفاع عن امن ومصالح الشعب.

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