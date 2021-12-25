فيينا تستضيف الاثنين الجولة الثامنة من المفاوضات بين ايران و4+1

العالم - ايران

وافاد مراسل "ارنا"، ان نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، كبير المفاوضين الايرانيين "علي باقري كني" والوفد المرافق له سيصل صباح الاثنين الى فيينا للمشاركة في هذه المفاوضات.

وتجدر الاشارة ايضا، بان الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا ستنعقد على مستوى مساعدي وزراء خارجية ايران ومجموعة 4+1؛ مع التاكيد على الاطراف الاروبيين بأن يحضروا الى طاولة المفاوضات بمزيد من الجدية، وان يتخذوا خطوات عملانية بعيدا عن افتعال اجواء اعلامية والشائعات، لتنفيذ التزاماتهم.

في سياق متصل، كان وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، قد خاطب الاطراف الغربيين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي "فؤاد حسين"، قائلا : لو اردتم التخلص من القلق فيما يخص البرنامج النووي الايراني السلمي، اذن يتعين الغاء كامل الحظر المتعلق بالاتفاق النووي.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية قررت انطلاقا من نهجها المقتدر، الاستمرار في هذه المفاوضات لغاية التوصل الى اتفاق جيد.