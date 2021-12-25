بالفيديو.. إستغاثة سيدة مصرية تثير جدلا واسعا والسلطات تتدخل!

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وأوضحت مريم عبر حسابها الشخصي : "أنا بقالى 10 سنين عايشة المعاناة دي بتبهدل وبتضرب وبيعتدى عليا من زوجي ومش عارفة أجيب حقي".

وأضافت "كنت أعيش أنا وزوجي مع والدتي نظرا لأنه كان دائم الخلاف مع والده فقام بطرده من المنزل، ومنذ حوالي 3 شهور قررت الانفصال، لكنه قابل ذلك بالرفض وقام حينها بالتعدي علي بعد أن قيد يدي في قدماي وانهال علي بالضرب المبرح، ولم أستطع الخروج من المنزل كي أحررضد محضرا أو استغيث بأحد".

واستكملت "انتظرت في يوم حتي خرج فقمت بتغيير مفاتيح المنزل، وقولت له مش هعيش معاك، هددني حينها قائلا: "هولع فيكي هشوه وشك بمية نار".

وقالت "لدي 4 أبناء منهم طفلان يعيشان معي، ولد عام ونصف وبنت ثلاث سنوات، خرجت من المنزل كي اشتري لهم لبن من السوبر ماركت، فوجئت به أثناء عودتي إلى المنزل يقف أمام باب الشقة، ثم اعتدى علي بطريقة وحشية".

من جانبه، كلف محافظ بني سويف، محمد هاني غنيم، وحدة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة، ببحث حالة السيدة بعد نشرها الفيديو، خاصة أنها ذكرت في الفيديو أن زوجها يهددها ويسيء إليها بالضرب المبرح، وأنها تطلب المساندة للحصول على حقها كامراة تحتاج للوقوف بجانبها، خاصة أن والدها متوفي.