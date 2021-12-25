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رئيسي: رد ايران على أي اعتداء سيُغير المعادلات الاستراتيجية بالمنطقة

السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

مرة أخرى تؤكد إيران جهوزيتها الكاملة للدفاع عن سيادتها الوطنية وأمنها القومي مشددة وعلى لسان الرئيس إبراهيم رئيسي على أن أيَ تحركٍ عدواني ضدَ بلادِه وأمنِها القومي سيُقابَلُ بردٍ شاملٍ وواسعٍ وحازم.

العالم- خاص بالعالم

رئيسي أشار إلى أن إنّ مناورات حرس الثورة الإسلامية الأخيرة هي رسالةٌ مهمة تُوضحُ أنّ ايران تمتلكُ القدرةَ الكافية للدفاعِ عن أمنِها القومي، مضيفاً أنّ ردَ ايران على أيِ اعتداء سيُغير المعادلاتِ الاستراتيجية في المنطقة بشكلٍ كبير.

إيران وفي الوقت الذي تستعرض قدراتها الدفاعية فهي لن تتخلى أبداً عن الحوار، خاصة على المستوى الإقليمي حيث أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان التزام ايران بالحوار لتسوية المشاكل الاقليمية، معلنا استعداد طهران للتفاوض مع دول المنطقة لتنمية العلاقات الثنائية.

أمير عبد اللهيان شدد خلال استقباله مساعد وزير الخارجية العماني خليفة الحارثي على أن تنمية العلاقات مع الجوار من اولويات سياسة ايران، مشيراً إلى أن عمان تحظى بمكانة خاصة لدى بلاده، كما أعرب عن امله بان يتم إنهاء الازمة اليمنية بالتعاون بين دول المنطقة لاسيما بين ايران وعمان.

وكخطوة إيجابية نحو تعزيز الحوار الدولي أكدت إيران وعلى لسان رئيسُ منظمةِ الطاقة الذرية محمد إسلامي أنها لن ترفعَ تخصيبَ اليورانيوم لأكثرَ من ستين في المئة، مشيراً في مقابلةٍ مع وكالةِ سبتونيك الروسية إلى ان نشاطاتِ ايران النووية كانت وستَظلُ في اطارِ معاهدات وقوانينِ الوكالة الدولية للطاقةِ الذرية.

اسلامي شدد على أنّ انظمةَ المنشآت النووية الايرانية آمِنة، مشيراً الى أنّ ايران لن تقبلَ بأيِ شكلٍ من الاشكال مفتشين كانوا عملاءَ لاجهزةِ مخابراتٍ اجنبية.

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