رئيس السلطة القضائية يهنئ بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع)

العالم - ايران

ولفت حجة الاسلام ايجئي في رسالة التهنئة، بان جميع الانبياء بمن فيهم السيد المسيح (ع)، دعوا البشرية الى عبادة الله والثناء عليه باعتباره أسمى مظاهر العدل والحقيقة والجمال واللامتناهي.

واضاف، ان فطرة الله التي فطر الناس عليها، تنحاز الى رسالة الانبياء السامية جميعا.

وكتب رئيس جهاز القضاء : للاسف تعمد القوى الاستكبارية الجائرة بسياساتها العنصرية وجرائمها البشعة وجشعها، الى قتل العدالة وحرمان المجتمعات الانسانية من الهدف الغائي لرسالة السيد المسيح وسائر الرسل المتمثل في نشر العدل والانصاف والسلام والسعادة على صعيد العالم اجمع.

وتابع : ينبغي علينا في ارجاء الكرة الارضية، تزامنا مع ذكرى ميلاد السيد المسيح (ع)، ان نرفع راية العدالة بوجه المتغطرسين وراب الهوة اكثر بين المجتمعات والقيم الجميلة التي دعا اليها انبياء الديانات السماوية (عليهم السلام).

وقدّم رئيس السلطة القضائية بالمناسبة، التهاني الى "الاتباع الحقيقيين" لنهج النبي عيسى بن مريم (عليهما السلام) في انحاء البسيطة و"لاسيما المواطنين الاعزاء"؛ وتمنى لهم ان ينعموا بالعدل والسلام والسعادة.