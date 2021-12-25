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رئيس تحالف الفتح هادي العامري:رسالتي واضحة للقوات الاميركية والحكومة العراقية يجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لا نقبل اي تلاعب او تبديل مهام

السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

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