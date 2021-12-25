"الأونروا" تعلن موعد البدء بإعادة إعمار البيوت المدمرة كليا

العالم- فلسطين

وأوضح أبو حسنة أن هناك حوالي 6 آلاف لاجئ فلسطيني أُصيبت بيوتهم بأضرار مختلفة خلال الحرب الأخيرة، مشيرا إلى أن "الأونروا" دفعت خلال الفترة الماضية مبالغ مالية لمدة 6 شهور "بدل إيجار"، وستدفع بدل إيجار لـ 4 شهور أخرى، على أن يتم بدء الإعمار للبيوت "المدمرة كلياً" خلال الشهر المقبل.

وقال المستشار الإعلامي لوكالة الغوث :"هناك 850 بيتاً تقريباً دمر تدميراً كاملاً وهي بيوت لاجئين فلسطينيين، وسيتم البدء بعملية التعويضات للمتضررين من الحرب الأخيرة خلال الشهر المقبل، وهناك تمويل لهذا الأمر، ونأمل أن يغطي هذا التمويل كافة الحالات التي تحتاج للإعمار".