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الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابات بالرصاص الحي والمعدني و55 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات مع الاحتلال في قرية بُرقة في نابلس

السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

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