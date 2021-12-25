سوريا.. مهلة لأصحاب تطبيقات نقل الركاب لاستكمال التراخيص

العالم - سوريا

وبينت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن ذلك يأتي استجابة لمطالب مالكي المركبات المشتركين بالعمل في التطبيقات الإلكترونية لنقل الركاب وحرصاً على عدم ضياع حقوقهم واستمراراً بتقديم هذه الخدمة للمواطنين.

ولفتت الوزارة إلى أن إجراءات استكمال الحصول على الترخيص القانوني وتقديم جميع الأوراق الثبوتية المطلوبة متوفرة لدى المؤسسات المعنية ومقدمة بكل يسر وسهولة لاستصدارها وتقديمها لوزارة النقل التي تمنح الموافقة بأقل من 24 ساعة بعد تقديم الوثائق المطلوبة.

وأوضحت الوزارة ان منح التراخيص القانونية لعمل هذه التطبيقات يأتي ضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم 16 لعام 2021 القاضي بالسماح للشركات المرخصة والسيارات الصغيرة السياحية والمتوسطة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد دعت أمس أصحاب التطبيقات الإلكترونية غير المرخصة والمختصة بنقل الركاب إلى استكمال التراخيص المطلوبة ليتم السماح بعملها.