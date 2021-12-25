ضبط 720 كيلوغرام من الهيروئين بعد اشتباك مسلح مع المهربين وسط إيران

العالم - ايران

واستعرض العميد عباس علي بهداني فرد أمام الصحفيين مساء اليوم السبت تفاصيل الاشتباك المسلح بين قوات مكافحة المخدرات والاشرار وتجار الموت ، قائلاً: كشفت الإجراءات الاستخبارية أن المهربين كانوا ينوون تهريب كمية كبيرة من المخدرات. كميات المخدرات الصناعية عبر الصحراء ، وقررت الشرطة العمل على تحديد هويتهم واعتقالهم .

وأضاف: "بعد إجراء تحقيق مكثف ، تمكن منتسبو شرطة مكافحة المخدرات من التعرف على سيارة الأشرار في الصحراء الوسطى ، وبعد ملاحظتها تم اصدار الاوامر بملاحقتها ولكن المهربين هربوا وفتحوا النار على رجال الشرطة".

وقال قائد شرطة محافظة يزد: مع اشتداد الاشتباكات بين الشرطة والمهربين ، تم تدمير سيارة المهربين بقذيفة آر بي جي وتم ضبط 720 كيلوغراماً من الهيروين والمخدرات الصناعية المشحونة من الحدود الشرقية للبلاد .

وصرح العميد بهداني فرد ان تم ضبط قاذفة آر بي جي 7 مع ستة قذائف و 399 رصاصة من نوع MP4.