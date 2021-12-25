إعتراف "إسرائيلي" صريح.. لا نستطيع مهاجمة إيران

العالم – كشكول

يبدو ان اعتراف المسؤولين الاسرائيليين، بعجز كيانهم عن شن هجوم على ايران، وبعض هؤلاء المسؤولين كانوا يتبوأون مناصب كبيرة وحساسة في الكيان الاسرائيلي، اثار موجة غضب عارمة في الدوائر السياسية والعسكرية الإسرائيلية، التي رأت في هذه الاعترافات، ضربة قوية توجه الى "اسرائيل"، في وقت حساس في مواجهتها مع ايران.

من الواضح ان الاجهزة الامنية في الكيان الاسرائيلي تلقت ضوءا اخضر، وفقا لما جاء في تقرير "ميدل ايست"، للتضييق على كل من يحاول كشف حقيقة قدرات الكيان الاسرائيلي في مواجهة ايران، عبر تهديدهم باتخاذ اجراءات ضدهم، بعد ان فضحوا عنتريات بعض السياسيين والعسكريين والامنيين "لاسرائيليين"، الذين لا ينفكون يهددون ليل نهار بمهاجمة ايران، وضرب منشآتها النووية.

بعض المسؤولين في الكيان الاسرائيلي، حاول ان يظهر بمظهر الموضوعي، عندما برر عجز كيانه عن مهاجمة ايران، ب"إنشغاله خلال السنوات الماضية، بالتواجد الايرني في سوريا، وبالقدرات الصاروخية لحزب الله"!!، لذلك يحتاج الكيان لبضع سنوات، من اجل التحضير لمهاجمة ايران، وهو اعتراف آخر بعجز هذا الكيان ولكن بإسلوب آخر.

ان من يحاول التغطية على عجز الكيان الاسرائيلي عن مهاجمة ايران، من خلال هذه التبريرات المضحكة، نسي او تناسى، ان ايران في المقابل لن تقف مكتوفة الايدي، والكيان الاسرائيلي يحضر لضربها خلال السنوات القادمة، فمن المؤكد ان ايران ستحضر لهذا الكيان، خلال هذه السنوات من المفاجآة، ما لم يخطر على بال هذا لكيان ولا على بال سياده الامريكي.

كان الافضل لزعماء الكيان الاسرائيلي، الكف عن طلاق تهديدات اكبر من حجمهم بكثير، ضد ايران، حتى لا ينفضحوا بهذا الشكل المخزي، امام العالم، ومن عقر كيانهم.