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مصادر فلسطينية: كتيبة جنين تعلن عن نجاح مقاوميها في استهداف حاجز الجلمة الاسرائيلي شمال جنين بوابل من الرصاص وانسحابهم بسلام

الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

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