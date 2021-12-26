إختتام المناورات العسكرية الإيرانية.. والرسائل الواضحة

العالم - مع الحدث

ماذا عن تلاشي التهديدات الاسرائيلية لتحل مكانها بريطانيا مطالبة بوقفها؟ وكيف يفهم الكيان محاكاة استهداف مواقع حساسة لديه بما فيها منشأة ديمونة النووية؟ و

ما أهمية اختبار طهران لصواريخ بالستية دقيقة وعدم التخطيط لعسكرة برنامجها النووي؟

هذه الاسئلة کانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارک في نقاش موضوع هذه الحلقة کل من الاكاديمي والكاتب السياسي وسام اسماعيل، الدبلوماسي الايراني السابق مجتبى اماني، الخبير العسكري الاستراتيجي عمر معربوني.