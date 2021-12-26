يوم هزلت السعودية.. فلجأت الى التمزيق وذبح اطفال اليمن

العالم- خاص بالعالم

هذا ما ينطبق على العدوان السعودي على اليمن، ففي ظل الهزائم التي يمنى بها العدوان ومرتزقته لاسيما في مأرب، جريمة جديدة ارتكبها بحق المدنيين خاصة في العاصمة صنعاء، وهذه المرة الهدف كان مستشفى العلياء الذي خرج عن الخدمة بسبب غازات تحالف العدوان.

هذه الجريمة اثارت غضبا على مواقع التواصل حيث دعا الناشطون الى الرد على قاعدة التصعيد بالتصعيد.

"عبدالله فليته" كتب في هذا السياق: لو للغارات أن تصنع نصرا لفعلت من أول يوم. هزلت السعودية. ما أعجزها في الميدان وما أرعنها على المدنيين.

حساب "يمنية الهوية" كتب: لا عشنا إن لم نرد. ولا بقينا أن بقيت هناك خطوط حمر في مواجهتنا مع هؤلاء الاعراب. ولا نجونا إن نجوا.

اخيرا مع "حسين فايع" الذي علق. وعد هو دين سنفي بالدين سنرد الصاع بصاعين والعين بعين.

