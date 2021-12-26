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الامارات تحمل علم الاحتلال للفضاء، ومغردون يردون لم تعرفوا شرف القتال!

الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي يصل إلى الفضاء. نعم. رائد الفضاء الاماراتي هزاع المنصوري الذي عاد من رحلة الى الفضاء زار جناح الكيان الاسرائيلي في معرض اكسبو دبي وسلمهم علم الكيان الذي حمله معه الى الفضاء. المنصوري تفاخر بحمله علم الاحتلال وقال للمسؤولين عن الجناح الاسرائيلي انه يرغب بزيارة الاراضي المحتلة قريبا.

العالم- خاص بالعالم

صفحة "اسرائيل بالعربية" احتفت بخطوة الاماراتي هزاع المنصوري ونشرت صورته وهو يحمل علم الاحتلال وعلقت: استضفنا هذا الصباح في الجناح الاسرائيلي ضيفا عزيزا ومميزا، اول رائد فضاء اماراتي هزاع المنصوري الذي قدم لنا هدية رمزية مَسَّتْنا. وهي عبارة عن علم اسرائيل كان قد اصطحبه في رحلته الاولى لمحطة الفضاء الدولية.

في المقابل ردود كثيرة على المنصوري. "رقية بنت محمد" علقت: خِبْتَ وخسرت يا رائد الفضاء. كان من الأولى تحمل علم فلسطين أما إسرائيل لا وجود لها ولا سلام. عاشت فلسطين حرة أبية من النهر الى البحر وعاصمتها القدس الشريف.

اما "عادل ابو العلا" فكتب: اي سلام تتكلم عنه وانتم ما عرفتم شو هو شرف القتال والمعارك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

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