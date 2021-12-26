بالفيديو..تفاصيل وفاة اللاعب الجزائري سفيان لوكار في الملعب!

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وذلك خلال المواجهة التي جمعت فريقه مع نادي جمعية وهران على ملعب "الحبيب بوعقل"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة القسم الثاني الجزائري.

وذكرت الوكالة أن الحادث وقع في الدقيقة 26 من زمن المباراة، حيث اصطدم سفيان لوكار البالغ 28 عاما بحارس مرمى فريقه بن دولة، عندما حاول اللاعبان رد كرة هوائية، ولكن الفقيد تمكن من استئناف اللعب بفضل الإسعافات التي تلقاها من طرف الطاقم الطبي.

وأضاف أن عودة لوكار إلى أرضية الملعب لم تستمر طويلا حيث سرعان ما سقط بمفرده على أرضية الميدان في الدقيقة الـ35 ما استدعى تدخل الطاقم الطبي من جديد حيث حاول مساعدته على استرجاع وعيه ولكن بدون جدوى، ما اضطره لنقله إلى المستشفى، حيث يكون قد فارق الحياة في الطريق.

واضطر حكم المباراة لإيقاف اللقاء نتيجة لما حدث حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريق مولودية سعيدة بهدف دون مقابل.