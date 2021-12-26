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العامري: لا نقبل بأي تلاعب باتفاق خروج القوات الاجنبية

العامري: لا نقبل بأي تلاعب باتفاق خروج القوات الاجنبية
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

اكد زعيم تحالف الفتح العراقي هادي العامري، السبت، على عدم السماح بوجود مدرب او مستشار اجنبي بدون اتفاق مكتوب.

العالم-العراق

وقال العامري خلال كلمة له في الحفل التأبيني لأحياء ذكرى استشهاد قادة النصر بمحافظة ديالى: ”لن نتجاوز الإرهاب دون تعاون الأجهزة الأمنية مع جميع شرائح المجتمع ومن يعتقد انه يستطيع ان يخلق امنا بدون التعاون مع الناس فهو واهم”.

وأضاف، لا خيار امامنا لتجاوز الإرهاب الا بوضع أيدينا مع الأجهزة الأمنية، كما اننا لن نسمح بعودة الإرهاب والطائفية مرة أخرى وهذا عهد لكل الشهداء”.

وتابع العامري مخاطبا الحكومة ان “خروج القوات الأجنبية هدف لا يمكن المساومة عليه وسيادة العراق خط احمر”، مضيفا “لن نقبل بوجود مدرب او مستشار او فني اجنبي دون شيء مكتوب بيننا وبينهم”.

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