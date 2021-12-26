حقوق الإنسان اليمنية تدين قصف الأحياء السكنية في صنعاء

العالم - اليمن

واستنكر بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان، ضربات طيران العدوان، صباح الجمعة، شارع الزبيري مقابل مستشفى العلياء والحي المجاور له بثلاث قنابل أمريكية شديدة الانفجارات، التي أحدثت دماراً كبيراً في منازل وممتلكات المواطنين.

وأوضح البيان أن هذه الجريمة أسفر عنها جرح ما يقارب عشرين مدنيا في إحصائية أولية توصلت إليها الوزارة عبر وزارة الصحة حتى الآن، إلى جانب إعطاب وإحراق عدد من سيارات المواطنين في الحي، وتضرر مبنى مستشفى العلياء ومركز سيتي إسكان الصحي، وخروج بعض المراكز الصحية وغرف العمليات التابعة لمستشفى العلياء عن العمل.

وأشارت وزارة حقوق الإنسان إلى أن هذه الضربات العشوائية، وغير المبررة، تعد أفعالا لا أخلاقية ولا قانونية، وتضاف إلى جرائم دول تحالف العدوان التي تزداد كل يوم في ظل صمت دولي وإسلامي وعربي.

ولفتت إلى أن ما تقوم به دول العدوان من جرائم وانتهاكات يعد استباحة لدماء وممتلكات اليمنيين، ومخالفة صريحة للقانون الإنساني الدولي الذي يتضمّن القواعد المبادئ التي توفّر الحماية بشكل رئيسي للمدنيين والأعيان المدنية.

واستهجن البيان عدم تحرّك الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها العاملة في اليمن، لوقف انتهاكات دول التحالف قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وإغفالها قواعد وأحكام القانون الجنائي الذي قد يساعد مرتكبي هذه الجرائم من قيادة التحالف في الإفلات من العقاب.