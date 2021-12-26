ليبيا..نواب البرلمان يدعون جميع الأطراف إلى خلق ظروف مناسبة للانتخابات

العالم - ليبيا

هذا ومن خلال تجنب التصعيد الإعلامي وإثارة الخلافات والفتن الداخلية في الوقت الذي يسعى مجلس النواب الليبي إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق المحلي والدولي.

وأكدت اللجنة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية - حرص مجلس النواب على الوفاء لتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه ذلك، مشيرا إلى أن المجلس قام بواجباته في إقرار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومتابعة عمل المفوضية العليا للانتخابات.

واستنكرت اللجنة، البيان الصادر عن سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا أمس، واعتبرته تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي.

وأبدت استغرابها من أن يأتي هذا التصريح في سياق تهنئة سفارة بريطانيا للشعب الليبي بذكرى عيد استقلال ليبيا، معتبرة أن البيان البريطاني انتهاك للأعراف الدبلوماسية، وقد تسبب باستياء شعبي في جميع أنحاء ليبيا.

وشددت اللجنة - في بيانها - على أن الشعب الليبي وعبر المؤسسات الرسمية التي تمثله هو صاحب القرار في شؤون بلاده، مؤكدا بأن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية هو خيار لمجلس النواب الليبي، ويجب على الجميع احترام قواعد الحكم الديمقراطي.

ورحبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين الداعمين لاستقرار ليبيا شريطة احترام وجهات النظر المختلفة واحترام السلطات الشرعية في ليبيا وفق نص البيان.