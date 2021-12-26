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البرلمان الليبي يستنكر 'التدخل البريطاني' في الشؤون الداخلية للبلاد

البرلمان الليبي يستنكر 'التدخل البريطاني' في الشؤون الداخلية للبلاد
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

أعربت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي عن استنكارها لبيان السفارة البريطانية، معتبرة أنه "تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي".

العالم - ليبيا

وتعليقا على بيان أصدرته سفارة بريطانيا لدى طرابلس الذي أكدت فيه "دعمها لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية حتى موعد إجراء الانتخابات بالبلاد"، قالت اللجنة إنها تستغرب “أن يأتي هذا التصريح في سياق تهنئة سفارة بريطانيا للشعب الليبي بذكرى عيد استقلال البلاد”.

وأكدت اللجنة أن "البيان البريطاني انتهاك للأعراف الدبلوماسية، وتسبب في استياء شعبي في جميع أنحاء البلاد".

وشددت اللجنة على"حرص مجلس النواب على الوفاء بتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه ذلك".

وأشارت إلى أن "اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية هو خيار لمجلس النواب الليبي ويجب على الجميع احترام قواعد الحكم الديمقراطي".

ودعت "الجميع إلى المساهمة في خلق ظروف مناسبة للانتخابات من خلال تجنب التصعيد الإعلامي وإثارة الخلافات والفتن الداخلية، في الوقت الذي يسعى مجلس النواب فيه إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق المحلي والدولي".

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البرلمان الليبي يستنكر 'التدخل البريطاني' في الشؤون الداخلية للبلاد

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