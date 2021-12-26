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بالفيديو..الاستنفار البريطاني من قوة ايران الردعية؟

الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

رأى الباحث السياسي وسام اسماعیل ان مناورات الرسول الاعظم 17 كانت ردًا على التهديدات الاسرائيلية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - خاص بالعالم

وقال اسماعيل في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن أهمية مناورات العسكرية الايرانية الاخيرة تكمن في التخلي الايراني عن ضبط النفس وتوجيه رسائلة واضحة بان التصعيد سيقابله تصعيد، وان مسير الجمهورية الإسلامية لايتعلق بمخرجات مباحثات فيينا.

واضاف اسماعيل، ان مفارقة مناورات الرسول الاعظم 17 هي الاستنفار البريطاني ضد هذه المناورات، وهذا الاستنفار دليل على تقاسم الادوار بين الاوروبي والاميركي والاسرائيلي في محاولة للضغط على الجمهورية الاسلامية الإيراينة.

واوضح الباحث السياسي، ان المناورات الكلامية من الاوروبي والاميركي والاسرائيلي دليل على ان خيار الحرب ضد ايران مازال وسيبقى بعيدًا، وذلك لأن الجمهورية الاسلامية الايراينة بالموقع القوي والمناورات العسكرية الاخيرة اثبتت هذه القوة الردعية.

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