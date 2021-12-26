مجموعة إرهابية تابعة للنصرة تقر بارتكاب اعتداءات بدمشق وريفها (فيديو)

العالم-سوريا

وعملت المجموعة الإرهابية على استهداف عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية بعد مراقبة تحركاتهم ثم نشرت بيانات تتبنى الاعتداءات باسم تنظيم وهمي يحمل اسم “سرايا قاسيون” وذلك بهدف محاولة إبعاد صفة الإرهاب عن تنظيم “جبهة النصرة” أو ما يسمى “هيئة تحرير الشام” حالياً.

كما أقر أفراد المجموعة الإرهابية في الاعترافات التي بثتها قناة السورية اليوم بتلقي تعليماتهم من متزعمين في تنظيم “جبهة النصرة” موجودين في محافظة إدلب كان من بينهم الإرهابي الملقب أبو صالح والإرهابي محمد الصالح الملقب أبو أمين كما اعترفوا باستخدام هويات مزورة لاستلام وتوزيع المواد المتفجرة والأموال.

وأقرت إحدى المتعاملات مع الإرهابي أبو صالح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الإيقاع بعدد من الأشخاص بعد تزويده لها بأرقامهم وحساباتهم على فيسبوك بهدف استدراجهم وتسجيل فيديوهات لهم بأوضاع مخلة بالآداب العامة ليقوم بابتزازهم بها لاحقاً ودفعهم للعمل مع مجموعته الإرهابية.

قناة سورية تبث اعترفات مجموعة ارهابية تابعة للنصرة

المصدر: سانا