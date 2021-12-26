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مفتي عُمان يدعو المسلمين لمواجهة 'الشذوذ الجنسي'

مفتي عُمان يدعو المسلمين لمواجهة 'الشذوذ الجنسي'
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

دعا مفتي سلطنة عُمان، الشيخ "أحمد بن حمد الخليلي"، المسلمين إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة "الشذوذ الجنسي".

العالم - اليمن

وقال الخليلي وفي تغريدة له على "تويتر"، إن على أولياء أمور المسلمين "أن يقفوا صفاً واحداً في درء هذا الشر (الشذوذ الجنسي بأنواعه) عن أمتهم وشعوبهم، وأن لا توجد منه استهانة ولا وني ولا فتور".

وأضاف: إن "الأمر جلل، والمسؤولية جلى، والحمل عظيم والناقد خبير، بيده الأمر كله وإليه مرد الجميع".

وجاء حديث مفتي عُمان، بعد يومين من بيان لمفتي السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، الذي وصف الشذوذ الجنسي بأنه "من أبشع الجرائم وأقبحها"، وبعد أيام من موقف مماثل من شيخ الأزهر، أحمد الطيب.

كما يعد هذا التنبيه هو الثالث لمفتي السلطنة خلال أقل من شهر، حيث سبق أن وجّه، الاثنين الماضي، نداءً لـ"أصحاب العقول المستنيرة والضمائر الحية" في العالم لاستنكار الشذوذ الجنسي بأنواعه.

وفي 12 ديسمبر الجاري، أطلق الخليلي أيضاً تحذيراً إلى كل المسلمين في بقاع العالم "من أخطار الشذوذ الجنسي المُوجِب لعقاب الله عزَّ وجل".

ومؤخراً، رفضت دول مجلس التعاون عرض فيلم "الأبديون" في دور السينما؛ لأنه يشجع على المثلية الجنسية.

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