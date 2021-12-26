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تركيا تفتتح مصنعا لإنتاج مسيّرات'بيرقدار' في أوكرانيا

تركيا تفتتح مصنعا لإنتاج مسيّرات'بيرقدار' في أوكرانيا
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

افتتحت الحكومة التركية، مصنعا لإنتاج الطائرات بدون طيار المسلحة "بيرقدار" في أوكرانيا، بعد خطوات مماثلة في كل من أذربيجان وليبيا. 

العالم - تركيا

وقال رئيس المكتب الرئاسي في أوكرانيا، أندريه يرماك، إن كييف أطلقت إنتاجها الخاص للطائرات المسيرة "بيرقدار".

وتعمل أوكرانيا، بحسب يرماك على توسيع التعاون مع تركيا، لا سيما بعد شراء الجيش الأوكراني في وقت سابق طائرات مسيرة هجومية.

وأشار يرماك إلى أنه يوجد حاليا مصنع على الأراضي الأوكرانية يمكنه تصنيع المسيرات التركية بشكل مستقل، قائلا: "بدأ كل شيء بتوريد بيرقدار، والآن بدأ إنتاجها في أوكرانيا".

ويأتي الإعلان الأوكراني، في وقت تشهد فيه العلاقات مع روسيا تدهورا كبيرا، على الصعيدين العسكري والدبلوماسي، لا سيما وأن موسكو عبرت عن انزعاجها في وقت سابق من بيع أنقرة مسيرات "بيرقدار" لحكومة كييف.

وقال حينها نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن تحليق الطائرات التركية المسيرة فوق سماء "دونباس" بأوكرانيا لا يسعدهم على الإطلاق ويؤدي إلى توترات جديدة في العلاقات الثنائية، معتبرا تصدير المنتجات التركية إلى دول أخرى معادية "أمرا خطيرا".

وشدد على أن تركيا وروسيا تجمعهما منتجات دفاعية مشتركة، علاوة على أن أنقرة تشتري بعض المنتجات الدفاعية من موسكو.

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تركيا تفتتح مصنعا لإنتاج مسيّرات'بيرقدار' في أوكرانيا