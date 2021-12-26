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الإحتفال بالكريسمس في السعودية، ممنوع أم مسموح؟

الإحتفال بالكريسمس في السعودية، ممنوع أم مسموح؟
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكدت السعودية رسميا أنها لا تزال تمنع استيراد شجرة الكريسمس للاحتفال بها في أعياد الميلاد.

العالم - السعودية

وغرّد حساب خدمة العملاء التابع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أنه "يمنع استيراد شجرة الكريسمس، وأي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام"، حسب تعبيره.

وجاء هذا التأكيد بعد تداول أخبار بأن السعودية التي تشهد انفتاحا غير مسبوق في عهد ابن سلمان، باتت تسمح باستيراد وبيع شجرة "الكريسمس".

إلا أن مغردين ردوا عليه قائلين إن شجرة "الكريسمس" ومظاهر أخرى للاحتفاء بأعياد الميلاد الخاصة بالمسيحيين باتت تنتشر في محلات تجارية بالمملكة.

ومنذ وصول محمد بن سلمان إلى السلطة بمنصب ولي العهد في 2017، اتخذت السعودية قرارات غير مسبوقة مثل السماح بالسينما، وقيادة المرأة للسيارة، كما دشنت هيئة الترفيه التي تنظم فعاليات غناء في أماكن عامة ومغلقة دون وضع حواجز بين الرجال والنساء.

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