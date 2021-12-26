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مساعد خارجية ايران يؤكد ضرورة حل وتسوية قضايا المنطقة من قبل دولها

مساعد خارجية ايران يؤكد ضرورة حل وتسوية قضايا المنطقة من قبل دولها
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

اكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي باقري كني ضرورة حل وتسوية قضايا المنطقة من قبل دولها، معربا عن امله بحل المشاكل القائمة عن طريق الحوار بين دول المنطقة.

العالم - ايران

يتبع...

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