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مناورات 'النبي الاعظم 17'.. تحذير مباشر للصهاينة

الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

اقيمت مناورات الرسول الاعظم (صلى الله عليه وآله) في سواحل الخليج الفارسي مضيق هرمز وبعض المناطق الحنوبية لايران بمشاركة وحدات من القوة البرية والبحرية والجوفضائية لحؤس الثورة الاسلامية ولعض الوحدات التعبوية.

العالم -

نشاهد معا الفيدوغرافيك الملحق..

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