الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١
٠٨:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

فصائل المقاومة بغزة تُطلق مناورة 'الركن الشديد 2'

فصائل المقاومة بغزة تُطلق مناورة 'الركن الشديد 2'
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات مناورات التدريب المشترك للأجنحة العسكرية والذي أطلقت عليه “الركن الشديد 2”.

العالم - فلسطين

وبينت الغرفة في بيان لها، أن المناورة ستستمر لعدة أيام في مواقع وميادين التدريب المختلفة بمشاركة كافة فصائل المقاومة الفلسطينية.

ولفتت إلى أن المناورات ستشهد العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات العسكرية لتبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة، لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم وسرعة تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار.

وأشارت إلى أن التدريبات ستختتم بالمناورة الرئيسية “الركن الشديد 2” والتي تهدف لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية لفصائل المقاومة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات. كما جاء في البيان.

روابط ذات صلة

حماس: المقاومة المسلحة هي القادرة على ردع المستوطنين

حماس تدعو للالتحام مع أهالي برقة لصد اعتداءات المستوطنين

'إسرائيل' بمواجهة الضفّة: 'التمساح المقلوب' يزداد قصورا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القوات العراقية تطلق عمليات امنية في 3 محافظات

شاهد بالفيديو.. المقاومة تعلن النفير العام لنصرة نابلس.. هل سنشهد معركة سيف القدس اخرى؟

2017 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة في لبنان

خرقان بحريان معاديان مقابل رأس الناقورة في جنوب لبنان

فصائل المقاومة بغزة تُطلق مناورة 'الركن الشديد 2'

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي: التأخير المتعمد للانتخابات يمثل 'خذلانا وخيانة'