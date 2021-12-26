فصائل المقاومة بغزة تُطلق مناورة 'الركن الشديد 2'

العالم - فلسطين

وبينت الغرفة في بيان لها، أن المناورة ستستمر لعدة أيام في مواقع وميادين التدريب المختلفة بمشاركة كافة فصائل المقاومة الفلسطينية.

ولفتت إلى أن المناورات ستشهد العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات العسكرية لتبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة، لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم وسرعة تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار.

وأشارت إلى أن التدريبات ستختتم بالمناورة الرئيسية “الركن الشديد 2” والتي تهدف لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية لفصائل المقاومة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات. كما جاء في البيان.