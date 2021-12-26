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القوات العراقية تطلق عمليات امنية في 3 محافظات

القوات العراقية تطلق عمليات امنية في 3 محافظات
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الاحد، انطلاق عمليات امنية في ثلاث محافظات.

العالم-العراق

وذكرت لخلية في بيان، انه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت القطعات الامنية، صباح اليوم، بثلاث عمليات استباقية، الأولى جنوب غربي قضاء الرطبة من خلال الفرقة الخامسة وقيادة عمليات الأنبار، اما الثانية غربي الثرثار تنفذها قطعات قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات المتجحفلة معها، فيما جاءت العملية الثالثة جنوب قضاء الحضر في محافظة نينوى اشتركت فيها قطعات الفرقة العشرين والقطعات المتجحفلة مع قيادة عمليات غرب نينوى".

وأضاف البيان أن "هذه العمليات تأتي بالتزامن لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي ومكافحة الجريمة بمختلف صورها ومن اجل خلق بيئة آمنة".

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