بالفيديو والصور.. الحشد الشعبي يشرع بعملية واسعة في جبال حمرين

العالم-العراق

وافادت مديرية إعلام الحشد في بيان بانه "وضعت الخطط بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى للجيش وتم عرض الخطط في العمليات المشتركة وتم المصادقة عليها حيث نفذت من خمسة محاور بقيادة ألوية القيادة الأول والرابع والـ20، و24، و23 ولواء نداء ديالى، وفوج القوات الخاصة واللواء 52 التابعة لمحور الشمال في الحشد الشعبي، فضلا عن الصنوف الساندة لهيئة الحشد الشعبي، وبغطاء جوي من طيران الجيش".

و"تهدف العمليات لملاحقة فلول العدو والقضاء على مضافته في تلك المناطق لتقييد حركته التي ينفذ من خلالها هجمات على القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء"، بحسب البيان.

وأضاف البيان "في الجهة المقابلة تجري قوات الجيش عملية أمنية بالتنسيق مع الحشد الشعبي".

كما تشارك مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، بالعملية الأمنية في سلسلة جبال حمرين في محافظة ديالى.

وعملت المفارز على تنظيف الطرق التي تسلكها قوات الحشد الشعبي المنفذة للعملية الأمنية في ديالى، كما ستعمل على اتلاف العتاد والسلاح الذي ستعثر عليه تلك القوات، وفق مديرية إعلام الحشد.

وفي السياق، شاركت مديرية مقاتلة الدروع، بإسناد الألوية الرابع و23 و52 وقدمت الاسناد لألوية الحشد من خلال أسلحة الكورنيت والأسلحة المقاومة للدروع.

مفارز مديرية المتفجرات تسند قطعات الحشد الشعبي