اوميكرون يتفوق على تدابير الغرب للوقاية ويستنزف بهجة الاعياد

العالم- خاص بالعالم

فيما وصلَ إجمالي عددِ الوَفَياتِ الناجمة عن الوباء إلى عتبةِ ستةِ ملايينِ حالة، حيثُ خيّمَ احتمالُ فرضِ قيودٍ جديدة لكبحِ الإصابات بالفيروس على التجمعاتِ العائلية التي طالَ انتظارُها.

وتتصدرُ الولاياتُ المتحدة قائمةَ الدولِ الأكثرِ تضرراً جراءَ تفشي الوباء، حيثُ وصلَ عددُ الإصابات بالفيروس إلى اكثرَ من اثنين وخمسين مليوناً، بينهَا اثنان وثمانون الفَ حالةِ وفاة.

وعلى اثر ذلك أمرتْ السلطاتُ بالغاءِ مئاتِ الرِحْلاتِ الجوية بسببِ إصاباتِ أوميكرون بين العاملين وإبعادِ بعضِ الطيارين وغيرِهم من أفرادِ الطاقم.

وفي أوروبا تُعيدُ الحكوماتُ فرض تدابير الوقاية من الفيروس الذي يستنزفُ بهجةَ الاعياد بالنسبة للملايين، فقد عادتْ هولندا إلى الإغلاق وفرضتْ إسبانيا واليونان وضعَ الكمامات في الأماكنِ المفتوحة.

ومع تسجيل بريطانيا مئةً واثنين وعشرين ألفَ إصابةٍ جديدةٍ يومية، في حصيلةٍ قياسية جديدة سببُها المتحورُ أوميكرون، حضَّ رئيسُ الوزراء بوريس جونسون في رسالتهِ الميلادية البريطانيين على أخذِ اللَقاحاتِ المضادة لكوفيد باعتبارِها هدايا لأفرادِ العائلة.

فرنسا هي الأخرى سجّلتْ حصيلةً وبائيةً قياسيةً جديدة لليوم الثاني على التوالي، إذْ أعلنتْ تسجيلَ أربعةٍ وتسعين الفَ حالةٍ في يومٍ واحد، في عددٍ هو الأعلى منذُ ظهورِ الوباء.

وفي أستراليا، تم السماحُ باستئنافِ السفر الداخلي للمرة الأولى منذُ تفشي الوباء، ما يُحيي أجواءَ الاحتفال بالاعياد بالرغم من تسجيلِ البلد حصيلةً قياسية من الإصابات.

وتتفوقُ الهندُ على البرازيل من حيثُ الإصابات، مسجلةً اثنين وعشرين مليونَ إصابةٍ بالفيروس، بينَها اكثرُ من ستِمئةِ الفِ حالةِ وفاة.