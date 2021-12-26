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الخارجية الأردنية تنفي احتجاز فتاة في سفارتها بلبنان

الخارجية الأردنية تنفي احتجاز فتاة في سفارتها بلبنان
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

نفت وزارة الخارجية الأردنية احتجاز شابة أردنية بسفارتها في العاصمة اللبنانية بيروت.

العالم - الأردن

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم ابو الفول، إن السفارة الأردنية في لبنان وسائر سفارات الدولة وبقية البعثات الدبلوماسية لا تقوم بالاحتجاز إطلاقا.

كما نفى الناطق باسم الوزارة أن تكون السفارة الأردنية في لبنان قد تبلغت باحتجاز شابة أردنية من قبل السلطات اللبنانية مؤخرا.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد كشفت عن اعتقال فتاة أردنية في لبنان قبل سفرها إلى أستراليا بيومين، بهدف اللجوء الإنساني.

ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن المنظمة، أن الفتاة الأردنية تبلغ من العمر 25 عاما وتنشط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة حيث حصلت على تأشيرة إنسانية.

وأضافت منظمة العفو الدولية أن الشابة ستواجه اضطهادا إذا ما تم إعادتها إلى الأردن.

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