ايران تحظر دخول المسافرين من بلدان اوروبية وافريقية بسبب تفشي متحور اوميكرون

العالم - ايران

وقال جواد هدايتي، في تصريح لفارس اليوم الاحد حول التطورات الأخيرة ذات الصلة بقيود كورونا في المنافذ الحدودية فيما يتعلق بتفشي متحور أوميكرون الجديد: عقدنا اجتماعا في مقر اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وتقرر أنه من بين الدول الإفريقية الثماني التي سجلت أعلى نسبة لتفشي أوميكرون ، تم منع المسافرين من دخول إيران.

واضاف: يمنع الدخول المباشر وغير المباشر لجميع المسافرين غير الإيرانيين من جميع الوجهات في إفريقيا ، بما في ذلك ثماني دول: جنوب إفريقيا ، موزمبيق ، ناميبيا ، زيمبابوي ، بوتسوانا ، ليسوتو ، سواتيني ، وغيرها إلى ايران.

وتابع هدايتي: في القرار الثاني ، تقرر حظر دخول المسافرين القادمين من اربع دول اوروبية إلى إيران بشكل مباشر أو غير مباشر والتي تسجل، وفقًا لتقارير وزارة الصحة ، أعلى معدل لانتشار متحور أميكرون ويشمل الحظر بريطانيا وفرنسا والدنمارك والنرويج.