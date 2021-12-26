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وزارة الصحة في غزة: الحاجة إلى أقسام العناية المركزة تزداد مع ظهور أوميكرون في غزة

الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

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