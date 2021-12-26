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إصابة 178 شخصا خلال مظاهرات 'القصر الرئاسي' في السودان

إصابة 178 شخصا خلال مظاهرات 'القصر الرئاسي' في السودان
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة أطباء السودان عن إصابة 178 شخصا في مظاهرات أمس السبت، بينهم 8 أشخاص أصيبوا بالرصاص الحي.

العالم - السودان

وأفادت اللجنة الطبية غير الحكومية في بيان مقتضب عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" بأنها "رصدت عدد 178 إصابة بينها 8 بالرصاص الحي".

وأضافت: "وبين إصابات الرصاص الحي 3 حالات غير مستقرة"، دون تفاصيل.

وفي وقت سابق، انطلقت مظاهرات بعدة مدن سودانية دعا إليها "تجمع المهنيين السودانيين"، وحاولت الوصول إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، إلا أن قوات الأمن حالت دون ذلك.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ الجيش إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا"، لكن الجيش من جهته نفى ذلك.

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