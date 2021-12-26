الصحة الايرانية: 1857 إصابة و52 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم الاحد عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم ( الاحد) الى 131 الفا و400 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الف و857 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و184 الفا و762 شخصا.

وأضافت أن الفين و 774 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و26 الاف و 378 شخصا لغاية الآن.