حرس حماية الطائرات يصون امن واقتدار صناعة النقل الجوي في ايران

العالم - ايران

وجاء في جانب من البيان الصادر من قبل رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية في الاشارة الى الاهمية الاستراتيجية لصناعة النقل الجوي في توفير الظروف المناسبة للوصول الى التجارة العالمية ودور ازهار وطاقات هذه الصناعة في تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول: ان المسالة المهمة في هذا الصدد لجميع المعنيين بصناعة النقل الجوي في العالم، هي الاستفادة من الميزات الخاصة لهذه الصناعة مع اولوية الحفاظ على امن الرحلات الجوية في مجال الامتعة والركاب.

واضاف: ان تاسيس حرس حماية الطائرات وفق القرار التاريخي الصادر عن الامام الخميني (رض) وتاكيد سماحة قائد الثورة (مد ظله العالي) في حماية الاسطول الجوي للبلاد من قبل الحرس الثوري، كان منعطفا في صون امن واقتدار صناعة النقل الجوي للبلاد في مواجهة مؤامرات الاعداء الرامية الى تخريب هذه الصناعة والعمل على مواصلة خدمة البلاد.

وتابع رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية: ان الاداء اليقظ لحرس حماية الطائرات في توفير امن الرحلات الجوية الداخلية والخارجية للبلاد يحظى اليوم باشادة واستحسان المعنيين بصناعة النقل الجوي في العالم وادى الى هدوء البال وراحة مواطنينا الاعزاء في الرحلات الجوية.

ووجه محمدي بخش التهنئة بذكرى تاسيس حرس حماية الطائرات وحيا ذكرى شهداء هذا القطاع، راجيا الباري تعالى بالمزيد من التوفيق لخدمة البلاد وصناعتها الجوية.

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