مصريون يتداولون 'كنزا' لا يعرفون قيمته !

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وفي هذا السياق، كشف محمد حربي، تاجر وهاوي عملات قديمة، لصحيفة "الوطن"، أن "عملة ورقية لربع جنيه، تباع حاليا بمبلغ يصل إلى ألف جنيه، أي ما يقدر بنحو 4 آلاف ضعف سعرها، خاصة العملة التي تحتفظ بكامل جودتها دون أن تُلمس"، لافتا إلى أن "الجودة بتأثر بشكل كبير على سعر العملة".

وأشار تاجر العملات القديمة إلى أن "عملة الربع جنيه المعدني المثقوب من المنتصف، هي الأكثر تواجدا مع المواطنين، نظرا لاستمرار تداولها حتى الآونة الأخيرة، إلا أن إحدى العملات الورقية، يصل سعرها إلى 4000 ضعف"، موضحا: "لازم يكون مرسوم على الربع جنيه جمل، علشان كده هو مشهور باسم ربع جنيه الجمال".

وكشف أن "الربع جنيه الأغلى على الإطلاق، يعود إلى عملة فضية تباع حاليا بمبلغ يتراوح بين 25 ألفا و50 ألف جنيه، وتتميز برسمة كف اليد الأيسر عليها والتي كانت مجرد خطأ في السك، ومدون عليها كلمة "مجلس الأمة"، مشيرا إلى أن "العملة دي مش بتحتاج إلى سريال نمبر، أهم حاجة الرسمة فيها تكون مظبوطة".